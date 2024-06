R$ 5,4 milhões à cidade de Santa Cecília do Pavão

Do programa Asfalto novo, Vida nova

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu no Palácio do Iguaçu, nesta quarta-feira, dia 12, o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, e prefeito Edimar Santos, Santa Cecília do Pavão Deputado Luiz Cláudio Romanelli, Presidente da Câmara e a Secretária das Cidades.

Foi assinado o convênio entre a ALEP(Assembleia Legislativa), Governo do Estado e a Prefeitura, do Asfalto Novo, Vida Nova.

O programa prevê pavimentação asfáltica, iluminação por LED, galerias e calçadas.

As obras estão em licitação.