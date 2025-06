Rally Transparaná chega à etapa do NORTE PIONEIRO

De Curitiba, os competidores seguem no sábado (8), a partir das 8h, em direção a Guaratuba, no Litoral. A largada será na Academia da Polícia Militar, no Guatupê, em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) e a chegada na Praça dos Namorados, em Guaratuba.

Este será o último trecho, com chegada prevista para as 15h. A premiação da etapa acontecerá às 18h30 e a premiação geral do maior rally de regularidade do mundo, a partir das 19h.

O evento esportivo é uma promoção do Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte, da Federação Paranaense de Automobilismo, da Federação Paranaense de Motociclismo, do Trail Clube de Curitiba e do Rally PR 2025.

O Transparaná é um evento que, ao fazer a ligação da Costa Oeste com Leste, através de caminhos históricos antes percorridos por desbravadores, tropeiros, colonizadores, indígenas e jesuítas, tornou-se uma importante vitrine da hi

DAY OFF – Na quinta-feira (6), todos aproveitaram um dia de descanso, o “day off”, que é uma das novidades da 31ª edição do Rally Transparaná, logo após completarem o trajeto entre Telêmaco Borba e Siqueira Campos.

Rally 4×4

Categoria Light

1 – Marco Antonio Nunes e Matheus Souza

2 – Paulo Binotto e João Ney Marçal Neto

3 – Leonardo Burgardt e Jan Bogo

4 – Diego Hartmann e Lycio Eduardo Hartmann

5 – Vinicius Ferrarini e Wagner Gomes

Categoria Turismo

1 – Alessandro Weirich e Gabriela Lis

2 – Johanes Kler Felema e Elvis Fernando Felema

3 – Ricardo Sampaio Lins e Gabriel Cunha Lins

4 – Luis Henrique Barbosa e Maria Luiza Barbosa

5 – Ricardo Salles de Oliveira Barra e Karla Chartouni

Categoria Graduado

1 – Denys Fernando Santos e Allan Moleta

2 – Anderson Colaço e Rafael Avelar

3 – Anselmo de Souza e Luiz Alberto Scarati Jr.

4 – Denilson Bonfanti e Bruna de Oliveira

5 – Jocemari Coutinho da Silva e Alexandre Rech

Categoria Master

1 – Leandro Rodrigo Riffel e Bernardo Schafer Andrade

2 – Dirceu Potrich e Vitor Fleischmann

3 – Hamilton Medeiros dos Santos e Enedir Junior

4 – Deonilson Salla e Ronaldo Willian Santos

5 – Marcos Gianonni e Leonardo Sato

UTV Master

1 – Leandro Barazetti e André Tondin

2 – Josemar Hudema e Tiago Poisl

3 – Oscar José Schmidt e Gustavo Schmidt

4 – Marlon Bonilha e Marcos Maia Panstein

5 – Douglas Carassa Souza e Igor Quirrenbach

UTV Iniciantes

1 – Enzo Bonilha e Caio Boscolo

2 – Ana Carla Ferreira e Roni Carlos Gesser

3 – Fernando Longhi e Rosiele Bescorovaine

4 – Carlos Martins Neto e Luis Carlos Wiltemburg

5 – Luciano Carassa Souza e Gustavo Diniz Carassa Souza

Motos

Big Trail

1 – Tomaz Santos

2 – Alexandre Rosa

3 – Leonardo Rosa

4 – Valdney Ito

5 – Leonidas Ferrarino Jr.

Elite

1 – Emerson Loth Bomba

2 – Elias Folly

3 – Fábio Antunes Martins

4 – Manoel Neto Malassise

Trail

1 – Luis Gustavo Souza

2 – Ewerson Zeni

3 – Mauricio Rosi

4 – Luiz MarceloSouza

5 – Diony Tschoke

Feminina

1 – Jessica Alana Valencio da Silva

2 – Thamara de Paula Oliveira

3 – Thamara Machado

Maxi Trail

1 – Nilson Tecilla

2 – Franco Bruzzone

3 – Diego de Espindola

4 – Juca Juliano Ramos

5 – Leandro Martins.