Renu Energia assume controle da USITRORG

E anuncia Expansão Industrial em Jacarezinho

A Renu Energia anunciou nesta quinta-feira, dia 17, a conclusão da aquisição da participação majoritária na Usitrorg Ambiental S.A., empresa sediada em Jacarezinho, especializada no tratamento de resíduos orgânicos e na produção de fertilizantes e condicionadores de solo orgânicos. Com a conclusão da transação, a empresa passará a operar sob a denominação RENU Jacarezinho.

Essa operação, que envolve um aporte de capital primário, marca o início de um novo ciclo de crescimento para a empresa, com foco na implantação de uma planta industrial integrada para a produção de biogás e purificação de biometano, além da continuidade das atividades de compostagem e fertilizantes.

A Usitrorg Ambiental S.A. possui raízes locais e é amplamente reconhecida na região por sua associação com o Grupo 2 Irmãos, empresa de destaque no setor cafeeiro. Embora o grupo não integre diretamente a estrutura acionária, um de seus sócios detém participação relevante na Usitrorg. Essa conexão reforça a presença consolidada da companhia no município e representa um ativo estratégico que será potencializado na nova fase sob a liderança da RENU Jacarezinho.

A ampliação do escopo operacional representa um avanço estratégico para a região, alinhando-se às diretrizes de transição energética e à criação de corredores verdes. Além de viabilizar o reaproveitamento de resíduos orgânicos de indústrias alimentícias, o projeto contribuirá diretamente para a geração de valor ambiental, econômico e social no município.

Com a expansão, Jacarezinho se consolida como um centro de referência na indústria de biometano no Estado do Paraná, fortalecendo sua vocação regional para o desenvolvimento sustentável e a inovação em bioenergia. O investimento total estimado é de R$ 35 milhões, a ser realizado por meio de capital próprio e financiamentos de terceiros. O plano de expansão contempla o aumento da capacidade de recebimento de resíduos para mais de 200 toneladas por dia e a produção superior a 10.000 m³ diários de biometano.

Sobre a RENU Energia – É uma empresa voltada à transição energética, à economia circular e à valorização de resíduos. Atua no desenvolvimento e operação de ativos sustentáveis, com foco em bioenergia integrada, descarbonização e impacto socioambiental positivo em escala regional.