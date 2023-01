Retomado baile do Hawaii do Clube Caravela (assista)

Festa tradicional de réveillon em Carlópolis

O Baile do Hawaii do Clube Caravela retomou sucesso de edições anteriores. Realizado na virada do ano, o evento trouxe para Carlópolis e região uma estrutura de ponta e muita animação, que durou até o raiar do dia.

Receber o novo ano com fé e esperança, em grande estilo, revendo amigos queridos foi inexplicável. A iniciativa recebeu cerca de 2,5 mil pagantes e repetiu o sucesso dos anos anteriores. Quem participou do baile garante que a noite foi memorável. Aguarda-se o calendário de eventos do @caravelaclube para 2023.

Abaixo, confira imagens da festividade.

Imagenss: Marcelo Rossi