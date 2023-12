RIBEIRÃO CLARO tem curso de Turismo rural

Realização do Serviço de Aprendizagem Rural e Sindicato Rural

A atividade turística está se tornando cada vez mais importante em Ribeirão Claro, e para fomentar o setor, o Serviço de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com o Sindicato Rural de Ribeirão Claro promoveu um curso afim de proporcionar mais oportunidades de negócios, aumentando o potencial dos empreendimentos.

O curso qualificou 30 empresários, entre iniciantes do ramo turístico e pessoas que já possuem algum tipo de empreendimento na área, divididos em duas turmas, com carga horária de 16 horas. O conteúdo programático abordou temas como gastronomia, hospedagem e acolhimento aos turistas.

As aulas foram divididas entre práticas e teóricas, sendo a prática realizada por meio de visitação de propriedades rurais que já trabalham com a atividade turística e as propriedades com interesse em iniciar atividades ligadas ao turismo.