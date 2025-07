Romanelli CONFIRMA R$ 2 milhões para a clínica de fisioterapia

No campus da UENP em Jacarezinho

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) confirmou nesta terça-feira (15) o repasse de R$ 2 milhões para a compra de equipamentos da Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), no campus de Jacarezinho. O anúncio foi feito durante reunião com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, na sede da SESA em Curitiba.

“Com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde e do governador Ratinho Júnior, conseguimos garantir os equipamentos necessários para a clínica, que teve sua estrutura viabilizada por meio de emenda parlamentar do nosso mandato”, destacou Romanelli.

A reunião contou também com a presença do reitor da UENP, Fábio Neia, e do diretor do campus de Jacarezinho, professor Luiz Fernando Kazmierczak. Segundo Beto Preto, os recursos assegurados por Romanelli permitirão a finalização da clínica, cuja ampliação foi concluída recentemente.

Estrutura de referência – A nova estrutura da clínica possui 1.744 m² e recebeu investimentos de R$ 4 milhões, sendo R$ 1,5 milhão provenientes de emenda parlamentar de Romanelli. Com os novos recursos, o espaço será totalmente equipado, ampliando significativamente a capacidade de atendimento da população.

“A Clínica de Fisioterapia da UENP é hoje a melhor do Paraná. Quadruplicamos os atendimentos gratuitos à população com o apoio da SESA, do deputado Romanelli e da SETI, através do secretário Aldo Bona”, afirmou o reitor Fábio Neia.

A clínica atenderá Jacarezinho e mais 21 municípios da 19ª Regional de Saúde, em parceria com o Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro). A capacidade de atendimento passou de 1.200 para 5.000 sessões mensais.

A unidade conta com recepção, salas de espera e avaliação, ginásio, piscina aquecida para hidroterapia, vestiários e setores especializados em cardiologia, pneumologia, inalação, neurologia, pediatria, ortopedia, gerontologia, entre outros.

Inauguração no segundo semestre – A inauguração oficial da nova clínica está prevista para o segundo semestre de 2025. O espaço oferecerá serviços nas áreas de ortopedia, neurologia, fisioterapia cardiopulmonar, pediátrica e outras especialidades, beneficiando diretamente milhares de pessoas.

“A UENP tem demonstrado cada vez mais sua importância em diversas áreas. É um exemplo de gestão e compromisso com a população. A parceria com o secretário Beto Preto e o apoio da SETI estão fazendo uma grande diferença para nossa universidade”, concluiu Romanelli.