Deputado Romanelli destaca “revolução habitacional” de Ratinho no Paraná

Deputado elogia entregas de moradias no Norte Pioneiro

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) afirmou que as ações do governador Ratinho Junior (PSD) na área da habitação representam uma verdadeira transformação social no Paraná e deveriam servir de exemplo para todo o país. A declaração foi feita nesta quinta-feira (24), durante a entrega de 273 novas moradias em três cidades do Norte Pioneiro: Andirá (134 casas), Santo Antônio da Platina (88) e Guapirama (51).

“O que está sendo feito no Paraná precisa ganhar o Brasil. Garantir a casa própria para milhares de famílias é mais do que realizar um sonho — é cidadania e dignidade. Quem não quer ter um teto para chamar de seu?”, afirmou Romanelli, que acompanhou o governador nas entregas.

Segundo o deputado, o Paraná mantém uma parceria de destaque com o governo federal, com resultados concretos por meio de programas como o Minha Casa Minha Vida, que viabilizou as moradias entregues em Andirá. “A Caixa Econômica reconhece a excelência da execução desses programas no estado”, reforçou.

Um dos destaques citados por Romanelli é o programa Casa Fácil Paraná, que subsidia até R$ 20 mil para a entrada dos imóveis. Apenas neste mês de julho, serão entregues cinco mil novas moradias. Desde o início da gestão, mais de 100 mil casas já foram entregues em todo o estado.

Investimentos e novos programas

No primeiro semestre de 2025, o governo estadual investiu R$ 225 milhões em habitação. O governador também anunciou mais R$ 1,4 bilhão para novas etapas do Casa Fácil e novos projetos, como o Casa Fácil Municípios, voltado para cidades com até 25 mil habitantes. A iniciativa prevê R$ 533 milhões para construir 4.105 unidades habitacionais.

Outro programa que ganhou destaque é o Condomínio do Idoso, modelo pioneiro no Brasil, premiado e já implantado em Jaguariaíva, Prudentópolis, Cornélio Procópio e Foz do Iguaçu. Para 2026, está prevista a entrega de outros 14 conjuntos. O público idoso no Paraná já ultrapassa 1,9 milhão de pessoas, representando 16% da população, segundo dados do Censo.

“O governador ampliou o subsídio da entrada para R$ 80 mil no caso de pessoas com mais de 60 anos. É uma ação concreta que respeita quem mais precisa”, completou Romanelli.

Mais projetos em andamento

O Casa Fácil Paraná também engloba programas como o Paraná Regularizado (R$ 50 milhões), Banheiro em Casa (R$ 68,4 milhões) e subsídios para moradias rurais (R$ 13,6 milhões). A Assembleia Legislativa do Paraná é parceira nas iniciativas, tendo aprovado um empréstimo de R$ 1 bilhão junto ao BID para ações de desfavelização e reassentamento.

“O foco dessas políticas é atender famílias com renda de até dois salários mínimos, em situação de vulnerabilidade social. É o que estamos fazendo hoje nestas três cidades: entregar as chaves da casa própria a quem mais precisa”, finalizou o deputado.

Fotos: Paulo Ribeiro: Npdiario/ Roberto Dziura Jr/AEN e Felipe Henschel/AEN