VEJAM: Platinenses prestigiam prêmio de Rudolf Reich em MG

A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) realizou, na manhã deste sábado (4), a entrega do Mérito ABCZ.A solenidade faz parte da programação da 89ª ExpoZebu e homenageia personalidades que trabalham para o engrandecimento da zebuinocultura no cenário da pecuária nacional e internacional desde 1977.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, recebeu a sua homenagem no dia 27 de abril, durante a abertura oficial da edição deste ano da maior feira da pecuária zebuína do mundo.

No palanque oficial do Parque Fernando Costa, em Uberaba, foram entregues 19 honrarias dividindo os agraciados nas categorias ‘Nacional’, com representantes de raças zebuínas; ‘Internacional’, ‘Político’, ‘Técnico’, ‘Colaborador’ e ‘ABCZ Jovem’.

Em discurso, o presidente da entidade, Gabriel Garcia Cid, parabenizou os agraciados e enfatizou que é um momento de reconhecimento.

Rudolf Reich, que se notabilizou como criador das raças Simental e Nelore ficando conhecido no segmento em várias partes da Europa ocidental e na América do Sul, nasceu na Suíça na divisa com a Áustria e Alemanha. E também, mais tarde, um pouco, na raça zebu.

Ele é do Norte Pioneiro, em especial Santo Antônio da Platina e Conselheiro Mairinck.

Neste sábado, dia quatro de maio, houve a premiação do Mérito 2024, na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). foi no Parque Fernando Moraes, em Uberaba, interior de Minas Gerais.

Entre os indicados e ganhadores o norte pioneirense Rudolph Reich, recebeu na categoria nacional.

Entre os presentes, o prefeito platinense Professor Zezão, a promotora Kely Baena, e o secretário de Planejamento, Alexandre Levati.

Casado com Maria Angela, Rudolf tem quatro filhos, sete netos e três bisnetos.

Presidente da ABCZ quem indicou Reich para homenagem.

Foto abaixo, com os irmãos Gabriel Garcia Cid e Gustavo Garcia Cid; João Paulo Flecha de Lima, filho do Embaixador Paulo de Tarso, maior criador de Nelore do Brasil.

Conheça os homenageados:

Categoria Nacional

1. Carlos Fernando Fontenelle Dumans

2. Cícero Antonio de Souza

3. Eduardo Falcão de Carvalho

4. Geraldo de Souza Carvalho Júnior

5. Hélio Fonseca Nogueira Paranaguá

6. João Machado Prata Junior

7. José Batista Sobrinho (José Mineiro)

8. José Antonio Furtado

9. Marcos Henrique Pereira Alves

10. Rodolpho Ortenblad

11. Rodrigo Caetano Borges

12. Rudolf Reich

Categoria Internacional

13. Narendra Damodardas Modi – Primeiro-Ministro da Índia

14. Gregorio Domingo Oropeza Guillen – México

Categoria Especial

15. Iara Maria Vieira Marquez

Categoria Técnico

16. Otávio Batista Oliveira Vilas Boas

Categoria Político

17. Romeu Zema Neto

Categoria Colaborador

18. Celso Humberto de Macedo

Categoria ABCZ Jovem

19. Emanuel Adrian César Araújo e Silva

