Saiba TUDO sobre a morte na 153 (vídeos)

Corpo será sepultado às 15 horas em Jundiaí do Sul

Acidente fatal aconteceu às 8h10m deste domingo, dia nove, no KM 51 da BR-153, numa reta em frente do motel Six Suite, em Santo Antônio da Platina. Luiz Gustavo Maciel (fotos), de 30 anos, perdeu a vida ao colidir o Fiat Palio (placas de Jundiaí do Sul/PR) contra a traseira de um rodotrem, cujo motorista não se machucou.

Ao contrário do bitrem, que possui apenas dois semirreboques acoplados, o rodotrem possui mais de dois semirreboques.

Ambos os veículos seguiam pela pista de rolamento no sentido Guapirama/Santo Antônio da Platina.

Compareceram ao local equipes dos Bombeiros, Concessionária EPR, Polícias Rodoviária Federal, Civil e Científica/IML.

Gustavo era solteiro, não tinha filhos, trabalhava na Yazaki, morava com a mãe em Jundiaí do Sul, onde o corpo será sepultado nesta segunda-feira, dia dez, às 15 horas no Cemitério Municipal.

Esteve no Instituto Médico Legal de Londrina. Velório na Capela da Funerária Lemes (Rua Carlos Gomes 446, centro de Jundiaí do Sul).