Salto do Itararé terá CICLOVIA asfaltada

Investimento de R$ 1,7 milhão via Guto Silva

A prefeitura de Salto do Itararé recebeu terça-feira (22) do Governo do Paraná, via Secretaria Estadual das Cidades (Secid), autorização para licitar a pavimentação de ciclovia no município. O valor total a ser investido na obra é de R$ 1.692.859,23. Desse total, R$ 1.580.000,00 é via transferência voluntária, ou seja, a fundo perdido, quando não há necessidade de o município devolver ao tesouro do Estado, sendo a diferença do valor uma complementação responsável pela contrapartida municipal.

Na ocasião, foi autorizada a licitação para a pavimentação de ciclovia em concreto na Rodovia PR-424, entre o portal do município e o trevo com a PR-151, totalizando uma área de 6.653,35 m², compreendendo: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; e ensaios de controle tecnológico.

O secretário das Cidades, Guto Silva, afirmou que o investimento vai trazer mais infraestrutura ao município. “A determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior é de melhorar a vida do cidadão, seja com pavimentação de vias, calçadas, praças, toda infraestrutura necessária. A liberação para Salto do Itararé ajuda a cidade a fazer essa transformação e dá condições para o cidadão ter novas opções de mobilidade”, disse.

De acordo com o prefeito de Salto do Itararé, Claudeci José de Oliveira, a pavimentação da ciclovia vai beneficiar diretamente o cidadão, oferecendo locomoção com qualidade e segurança. Ele ressaltou a importância da parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura municipal.

ASFALTO NOVO, VIDA NOVA – O Paraná possui o maior programa de pavimentação de vias urbanas em solo natural do país. A ideia é contemplar com pavimentação e iluminação em LED em 363 municípios com até 50 mil habitantes, com previsão de R$ 1,6 bilhão de investimento do Estado.

Salto do Itararé é um dos municípios contemplados pelo programa. São R$ 4,9 milhões para pavimentação de diversas vias urbanas e no Distrito Campo do Alecrim, que estão com 90% das obras já executadas.