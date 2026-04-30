Sandro, Alexandre e Romanelli sábado no NORTE PIONEIRO; horário foi alterado

Reunião de trabalho em Jaboti

O Deputado Federal Sandro Alex (PSD), pré-candidato a governador e o Deputado Estadual Alexandre Curi(Republicanos) presidente do Parlamento estadual e pré-concorrente ao Senado, estarão em Jaboti no próximo sábado às 14h30m, na Expo Morango na avenida Tiradentes, em Jaboti. Foi mudado horário, anteriormente 10h30m.

O líder da bancada do PSD, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, também confirmou presença.

Evento está confirmado para ocorrer de primeiro até três de maio com show artístico e exposições técnicas.