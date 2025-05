Saúde: Santa Casa de Jacarezinho participa de Projeto Nacional

Capacitação ocorreu na capital paulista

A equipe da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, gestora do Projeto Lean nas Emergências no Pronto Socorro, participou do projeto do PROADI-SUS, realizado pelos seis maiores hospitais do Brasil.

Os participantes estiveram no GAPE (Gestão de Alta Performance) numa imersão de dois dias em São Paulo.

O projeto visa reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos do Brasil, bem como melhorar o tempo de atendimento dos pacientes dentro desses serviços.

A filosofia Lean ajuda a identificar desperdícios de forma clara, ao mesmo tempo em que oferece ferramentas para reduzi-los. Especificamente no Sistema Único de Saúde (SUS), o projeto otimiza os fluxos de atendimento, através da capacitação dos profissionais e apoio na implementação de ferramentas adotadas pela metodologia Lean.

Nas fotos, estão a enfermeira Fernanda Castanholli, Eliézer Ribeiro, diretor administrativo, Débora Carvalho gerente de enfermagem, enfermeira Aline Rado, enfermeira Márcia e os assessores do Hospital Israelita Albert Einstein, assessores enfermeiro Pedro Freitas e a médica Natália.

A diretoria agradeceu a todos os Hospitais (HAOC, HBP, Hcor, HIAE, HSL E HMV) por terem oferecido os custos com o serviço aéreo e terrestres dos funcionários.