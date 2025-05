Crise: Auditoria na Santa Casa; Beto Preto e Palhares buscam soluções

Impasse e birra da atual diretoria causam transtornos

Exclusivo: Desde a última sexta-feira, todos os casos de parto que antes eram atendidos pela Santa Casa de Jacarezinho (foto) estão sendo direcionados ao Hospital Regional do Norte Pioneiro (fotos) , em Santo Antônio da Platina. A mudança repentina tem gerado preocupação quanto à capacidade em absorver a nova demanda.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Npdiario, a Santa Casa realizava, em média, 30 partos por mês. Embora o Hospital Regional (Cerca de 170 concepções mensais) esteja, por ora, mantendo os atendimentos, a instituição ainda não consegue estimar com precisão o impacto total da transferência.

O maior problema no momento é o número limitado de leitos disponíveis. Ainda é cedo para fazer uma análise efetiva. É preciso mais tempo para entender o impacto e discutir alternativas junto à FUNEAS e à Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Apreensivo, o prefeito Marcelo Palhares esteve em Curitiba e, pessoalmente, conversou com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (foto), “já está sendo feita uma auditoria por supostas irregularidades na Santa Casa apontadas por pessoas que denunciaram cobranças abusivas em cirurgias eletivas… Há evidências de irregularidades graves que serão investigadas in loco. E agora, a diretoria ameaça fechar o Pronto Socorro e decidiu não fazer mais partos, pela primeira vez em 95 anos de história dessa antes respeitada unidade de saúde, que era referência até pouco tempo atrás. Vamos resolver essa questão dos partos e depois das acusações sérias que já existem!”, disse o chefe do executivo, inconformado.

Cirurgia eletiva é um procedimento cirúrgico programado, que não é tido de urgência ou emergência, e pode ser agendado com antecedência, de acordo com a disponibilidade dos agentes. É a restauração da saúde do paciente sem a necessidade de tratamento imediato.

Auditoria é um processo abrangente, oficial e formal, que objetiva avaliar e verificar a economicidade, as ações comportamentais, a eficiência, ética e até erros que podem configurar crimes numa entidade, é um Raio-X rigoroso das atividades de uma organização, podendo abranger várias áreas e setores. A Procuradoria de Saúde deve agir, é um órgão que pertence à Procuradoria-Geral do Estado e atua representando o Paraná em processos judiciais relacionados à saúde pública. O médico Sérgio Faria já está trabalhando em Ipaussu, município paulista de 13.712 habitantes, distante 52 KM de Jacarezinho.

Em entrevista ao Npdiario, por telefone no final da tarde desta quarta-feira, dia 21, o secretário Beto Preto declarou o seguinte:

“Em relação a Santa Casa de Jacarezinho não realizar mais os partos de risco habitual das gestantes do município de Jacarezinho, eu quero dizer que isso já havia sido pactuado há mais de três meses pela Comissão de Inter-gestores Regional, que junta a 19ª Regional de Saúde e os secretários municipais da região, inclusive o secretário municipal de saúde de Jacarezinho”. “Também já sabia disso, e, ao mesmo tempo, eu quero deixar claro de forma respeitosa a informação de que o nosso Hospital Regional do Norte Pioneiro tem o principal foco dele na área materno-infantil, ele é uma grande maternidade, de risco intermediário, de alto risco de gestação, e agora também vai continuar fazendo os partos de risco habitual, baixo risco também de Jacarezinho, então além disso temos outros hospitais da região que fazem um reforço nessa estratégia e não será diferente neste momento”. Mais à frente, continuou: “O estado do Paraná através da FUNEAS (Fundação Estatal de Atenção em Saúde) tem se colocado à disposição para avançar o atendimento às gestantes, garantir um parto de respeito e humanizado no momento em que as mulheres vão dar à luz. prosseguimos avaliando aqueles documentos que os prefeitos trouxeram aqui na SESA há cerca de 30 dias a respeito de alguns indícios de irregularidades no atendimento da Santa Casa, estamos fazendo o que o gestor, qualquer gestor, faria avaliando, vamos dar a oportunidade ainda do contraditório e encaminhar para as devidas instâncias de apuração se assim for o caso. Então quero aqui deixar o meu respeito por todo Norte Pioneiro e dizer que assim que tivermos mais informações vamos voltar e passar ao público, mas enquanto isso nosso Hospital Regional do Norte Pioneiro está preparado para fazer de forma equilibrada esses partos”.

A FUNEAS é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de beneficência social, vinculada à SESA, e diretamente ligada aos hospitais regionais para efeito de supervisão e fiscalização de suas finalidades.

Mesmo antes da mudança oficial, o HRNP já estava recebendo parte da demanda devido à redução na capacidade de atendimento da unidade de saúde jacarezinhense. No entanto, com a transferência total ocorrida há cerca de uma semana, passou a ser responsável por todos os casos de concepções da região, o que pode comprometer sua estrutura, caso medidas de reforço não sejam tomadas.

Segundo declarou a diretora-geral Márcia Cristina Altvater (foto) são 90 leitos ativos.

E também:

Leitos Cirurgia: 16

Leitos maternidade/obstetricia: 36

Leitos clínica médica: 8

UTI Adulto: 10

UTI Neonatal: 10

Pediatria (até 28 dias): 8

Isolamento: 2

O HRNP está atendendo em média 170 partos/mês, sendo referência em maternidade (inclusive alto risco) para os 22 municípios que compõem a 19ª Regional.

”Com a notícia do fechamento da maternidade da Santa Casa estamos proporcionando a devida assistência a todas as gestantes de Jacarezinho; porém, no momento, ainda não podemos quantificar de modo preciso, qual será o impacto”, observou a diretora, colaborativa.

Karol Joseph Woytilla Soares Lima. Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho desde março de 2024, foi procurado pelo Npdiario, mas até agora não prestou declarações.