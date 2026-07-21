Abre concurso para Direito, Jornalismo e MARKETING em SAP

Na prefeitura até a próxima sexta-feira
A Prefeitura Platinense confirmou ao Npdiario a abertura do Processo seletivo pós-graduação Lato-Sensu para contratação de estagiários dos cursos de Direito, Administração, Jornalismo e Marketing para Gestão Pública Municipal.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer os serviços públicos municipais e proporcionar experiência prática aos futuros profissionais, contribuindo para a formação acadêmica e o desenvolvimento da carreira.
As inscrições já foram abertas e encerrarão até 16 horas do dia 24 de julho (próxima sexta-feira).
A realização da prova objetiva será no dia nove de agosto de 2026 na Escola Municipal Hercílio Custódio.
Os interessados em participar do processo seletivo de estágio pós-graduação devem acessar exclusivamente pelo portal Atende.Net: https://santoantoniodaplatina.atende.net/
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