Abre concurso para Direito, Jornalismo e MARKETING em SAP

Na prefeitura até a próxima sexta-feira

A Prefeitura Platinense confirmou ao Npdiario a abertura do Processo seletivo pós-graduação Lato-Sensu para contratação de estagiários dos cursos de Direito, Administração, Jornalismo e Marketing para Gestão Pública Municipal.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer os serviços públicos municipais e proporcionar experiência prática aos futuros profissionais, contribuindo para a formação acadêmica e o desenvolvimento da carreira.

Os candidatos selecionados receberão bolsa-estágio de R$ 1.650,00, além de auxílio-transporte de R$ 42,00, totalizando R$ 1.692,00 mensais, por seis horas de estágio por dia. A prova objetiva será realizada no dia 9 de agosto de 2026 (domingo), às 9 horas, na Escola Municipal Ercílio Custódio.

Atende.Net Todas as informações sobre requisitos, conteúdo programático, cronograma e demais etapas da seleção estão disponíveis no edital publicado no portal, onde também devem ser efetuadas as inscrições.

As inscrições já foram abertas e encerrarão até 16 horas do dia 24 de julho (próxima sexta-feira).

A realização da prova objetiva será no dia nove de agosto de 2026 na Escola Municipal Hercílio Custódio.

Os interessados em participar do processo seletivo de estágio pós-graduação devem acessar exclusivamente pelo portal Atende.Net: https://santoantoniodaplatina.atende.net/

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