ABRE Laboratório Ximenes Kids no centro platinense

Moderno conceito de atendimento pediátrico

Santo Antônio da Platina e toda a região ganharam um espaço dedicado ao público infantil, sendo o primeiro laboratório do Norte Pioneiro com um conceito exclusivo para crianças, também aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A abertura dessa ala especial marca um passo significativo na inclusão e no acolhimento de crianças. O novo espaço foi projetado para atender menores de todas as idades, oferecendo um ambiente lúdico e acolhedor.

Com salas de repouso confortáveis, uma copa, uma brinquedoteca, sala de coleta e uma sala “instagramável”, o local visa proporcionar uma experiência única, onde cada criança se sentirá à vontade e bem cuidada. Todos os ambientes foram pensados para serem aconchegantes e divertidos e ao mesmo tempo tranquilizantes.

Diferente do que estão acostumadas, o laboratório oferecerá atividades e experiências que fogem do convencional, com ambientes exclusivos dedicada à elas. O objetivo é respeitar as individualidades e necessidades de cada pequeno.

O inicio das atividades se deu a partir da última segunda feira, dia sete, e o espaço está localizado na Avenida Oliveira Motta número 869, centro.

Do ponto de vista dos pequenos, o laboratório não pode representar um lugar com aquele cheiro forte de álcool e uma agulha grande e dolorida, traumatizar uma criança pode ser fácil. Por isso, o primeiro passo para obter sucesso com esse público é desfazer a ideia/o mito de que o laboratório é um lugar frio, doloroso e que atende crianças sem um trato diferenciado: agora, a realidade é outra, diversa de um ambiente quase aterrador para as crianças.

Não basta apenas tratar bem o paciente infantil no momento da coleta, é necessário fazê-lo se sentir em casa assim que chega na recepção. Dessa forma, a criança poderá ficar mais à vontade para confiar no trabalho a ser desempenhado, o que pode significar menos choro e pais mais tranquilos.

Enquanto aguardam a vez, uma antesala repleta de brinquedos e jogos distrai os pequenos, fazendo-os esquecer o porquê estão ali. Após a realização dos exames, saem com boas lembranças do laboratório. As coletas são mais doces, gentis, pacientes e afetuosas. Profissionais especializados na coleta pediátrica.

Atendimento humanizado. Ambiente lúdico e preparado para o cuidado infantil. Redução sensível da dor da picadinha da agulha. Os recursos modernos para encantar esse público desmistificam o Laboratório.