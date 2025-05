Abrem inscrições para Rainha da Efapi: vídeo

Até nove de agosto

“Você que sonha em representar Santo Antônio da Platina com charme, simpatia e responsabilidade, essa é a sua chance”. A declaração é de Francielle de Moraes Macedo Souza, diretora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo.

O concurso da Rainha Platinense 2025 acontecerá no dia 09 de agosto, na Casa da Cultura, e vai eleger as novas representantes oficiais da beleza e da cultura do município: Rainha, Madrinha, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Garota Simpatia.

As inscrições são GRATUITAS e poderão ser feitas até 29 de maio, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h, na Casa da Cultura (Av. Oliveira Mota, 815 – Centro).

As vagas são LIMITADAS a 30 candidatas, por ordem de inscrição completa.

A Rainha da 52ª Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) no ano passado foi Emanuelly Cristine (foto e vídeo).

O regulamento completo e a ficha de inscrição estarão disponíveis para leitura e retirada diretamente na Casa da Cultura.

