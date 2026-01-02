AÇÃO conjunta remove árvore na PRAÇA da Matriz

Parquinho segue interditado para manutenção

O Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas, Eraldo Alves da Silva, informou que na manhã desta sexta-feira (2) a Prefeitura de Santo Antônio da Platina realizou uma ação imediata para a retirada dos galhos e do tronco da árvore que caiu sobre o parquinho da Praça Frei Cristóvão, localizada em frente da igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua.

O serviço foi executado em parceria com a empresa Paraná Verde, que já presta serviços ao Município, garantindo agilidade e eficiência na operação.

Para a execução dos trabalhos, foi utilizada uma máquina retroescavadeira, que auxiliou na remoção inicial e no manejo dos galhos de maior porte. Em seguida, a equipe realizou o corte da árvore, a trituração dos galhos menores e o transporte adequado do tronco, assegurando a limpeza completa da área.

De acordo com o secretário, a ação teve como principal objetivo restabelecer a segurança do espaço público, prevenindo riscos à população, especialmente às crianças e famílias que frequentam o local.

Eraldo ressaltou ainda que o parquinho permanece interditado temporariamente para manutenção e avaliação das estruturas, até que todas as condições de uso seguro sejam plenamente restabelecidas.

A Prefeitura reforça que segue monitorando áreas públicas e realizando intervenções sempre que necessário, priorizando a segurança, o bem-estar da população e a preservação dos espaços de convivência do Município.