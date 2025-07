ALEX CANZIANI participa de evento

Na Casa da Cultura Platinense

O ex-deputado federal Secretário Estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, Alex Canziani, participou do 1º Ideathon (Maratona de Ideias), promovido pela Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Apla), com patrocínio do Confea/Mútua e Crea-PR e apoio da Prefeitura, gestão 2025/2028, na Casa da Cultura.

Ele, a Vice-Prefeita Terezinha Maiorky (atual Secretária de Assistência Social) e o Secretário Municipal de Gestão, Tobias Gostiche, após o evento, visitaram o Npdiario.

O presidente da Apla, Fernando Santos, estava junto e enfatizou a importância do evento, o comprometimento dos alunos e incentivo dos professores culminando com projetos bem elaborados que podem servir de parâmetro para iniciativas do poder público e manifestou sua alegria de receber honrosamente a presença do Secretário Alex Canziani.

Também presentes vereadores e integrantes do governo municipal.

Fotos: Paulo Ribeiro

Alex também opinou sobre política: