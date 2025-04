Caça-níqueis foram apreendidas em SAP

Jogos de Azar no centro

Na manhã desta sexta-feira, dia 25, a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, composta pelo delegado e agentes, deram cumprimento a mandado de busca domiciliar em imóvel alvo de denúncia de jogos de azar, localizado na área central da cidade e próximo à órgão público de saúde municipal.

No local, apreenderam três máquinas do tipo caça-níquel e uma máquina de jogo do bicho, além de conduzir o proprietário, um homem de 62 anos, para apurar as infrações pela contravenção penal de jogos de azar (artigo 50 da Lei de Contravenções, pena de prisão de 03 meses a 01 ano).

O mandado de busca foi representado pelo delegado, após recebimento de denúncia via 181, com concordância do Ministério Público e autorizado pelo juízo da Vara Criminal local.