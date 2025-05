Assembleia de Deus empossa DIRETORIA

Culto de Emancipação em Santo Antônio da Platina

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Missão convida toda a comunidade para o Culto de Emancipação e posse da diretoria do campo eclesiástico de Santo Antônio da Platina. O evento será realizado no dia 29 de maio, com início às 19h30, na sede da igreja localizada na Rua Dario Vilela Bitencourt, nº 445, Vila Portuguesa.

Será uma noite especial de celebração e gratidão, marcada por momentos de louvor, adoração e comunhão. A presença de todos é muito bem-vinda. Venha participar conosco desta noite extraordinária na presença de Deus!

Na ocasião, o Pastor Presidente Rafael Carlos Amadeus e sua esposa Julicleia Angelo Amadeus assumirão oficialmente a liderança do campo. A cerimônia contará com a presença do Pastor Perci Fontoura, Presidente da CIEADEP, e promete ser uma noite marcante na presença de Deus.