Atleta de jiu jitsu de SAP se destaca em disputas mundiais

João Eduardo Diaz da Silva tem 13 anos

Morando em Santo Antônio da Platina, e começando em 2013 com 3 anos no esporte por indicação do seu pai e professor Luis Fernando da Silva, João Eduardo Diaz da Silva iniciou sua trajetória na academia Marcelo Luz Arena do sensei Marcelo Luz, equipe à qual pertence até hoje.

O interessante também é que sua mãe Mirta Orieta Sepulveda Diaz da Silva e os irmãos Gabriel Fernando Diaz da Silva, Vitor Felipe Diaz da Silva e Davi Benicio Diaz da Silva também praticam o mesmo esporte, pai mãe e os quatro filhos são adeptos do Jiu Jitsu.

O atleta João tem se destacado na modalidade e sempre participando de campeonatos e trazendo excelentes resultados. Possui uma disciplina diária de 10 horas de treinamento, alimentação adequada e muita hidratação para conseguir os resultados conquistados.

Aluno disciplinado, estuda no Colégio Estadual Tiradentes e se sobressai pelo seu modo educado e colaborativo contribuindo com seus colegas e professores, evidenciando sua dedicação no estudos. Recebeu recentemente a medalha de honra ao mérito, na Loja Maçônica Saldanha Marinho II, na Rua Vinte e Quatro de Maio.

Sua jornada tem alcançado muitas conquistas em campeonatos que participa:

4 vezes campeão paulista

6 vezes campeão paranaense

3 lugar Kids internacional

IBJJF Rio de Janeiro 2023

Vice campeão Kids internacional IBJJF Curitiba 2024

Campeão do ranking paulista 2022

Campeão do ranking Parana 2023

Está no ranking mundial da IBJJF

A família incentiva a disciplina e a busca por resultados cada vez melhores e necessita de patrocínio para que ele possa participar de campeonatos mundiais em busca do pódio internacional. João é um atleta platinense de grande potencial e que representa o Norte Pioneiro com orgulho no cenário dos esportes.