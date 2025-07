Associação Princesa do Norte sedia Baile da Rainha Platinense

Evento dia nove terá shows ao vivo e DJ

Logo após a cerimônia de escolha da Rainha Platinense 2025, que acontecerá na Casa da Cultura, o público está convidado para participar do Baile da Rainha, previsto para começar às 23 horas, na Associação dos Funcionário da Princesa do Norte (foto abaixo) no KM 2 da Rodovia Benedito Lúcio Machado, em Santo Antônio da Platina.

O evento é de organização independente, sem vínculo com a Prefeitura, e está sendo promovido por Gisele Souza, em parceria com a 153 Eventos.

A programação musical contará com a cantora Giovanna Ferrari (foto de capa), a dupla Max & Felipe e o DJ Vianna, que prometem animar a noite com ritmos variados.

As mesas e bistrôs — para quatro e cinco pessoas, respectivamente — já estão esgotados. Restam apenas ingressos avulsos, com valores de R$ 40,00 (Área VIP) e R$ 60,00 (Área Bistrô/Mesa), conforme o mapa de setores do evento.

Interessados podem adquirir os convites diretamente com as candidatas ao título de Rainha ou pelo perfil @153eventos no Instagram.

Vale destacar que o baile não será um jantar formal. No entanto, haverá opções de fast food disponíveis para compra no local. O evento também não exige traje específico, sendo aberto à todos os públicos.

Veja também: https://npdiario.com.br/cultura/conheca-as-28-candidatas-a-rainha-da-efapi-2025/