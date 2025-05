Casa da Cultura será palco de um evento sertanejo no dia sete

Já estão confirmadas as duplas: Evaldo e Moreno e Lucas e Evandro; também o Coral do Serviço Social do Comércio (Sesc), através do Maestro Paulo; e o instrumentista Daniel; Coral do Centro de Convivência do Idoso (CCI); os músicos Thiago, Ramiro e Marciano; entre outros que deverão somar à esta atração musical.