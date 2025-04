Castração gratuita de cães e gatos em SAP

Nas dependências do CRAS do Aparecidinho I

A castração gratuita de cães e gatos em S.A. Platina será nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na Rua Prefeito Arnolfo Alves, nº 70, no Bairro Aparecidinho I. E nos seguintes horários: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16 horas.

Estão disponíveis 135 vagas.

Quanto ao critério de seleção para se beneficiar desta iniciativa, os interessados devem estar inscritos no programa Bolsa Família com renda de até meio salário mínimo por pessoa e apresentar os documentos de RG e CPF, comprovante de endereço atualizado e a folha resumo do Bolsa. Quanto aos animais machos e fêmeas, devem ter de seis meses a oito anos de idade.

Esta iniciativa é do Governo do Estado do Paraná através do Programa de Castração de Cães e Gatos (CastraPet/PR), em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT) e a Prefeitura, gestão do Prefeito Gil Martins, através da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a Médica Veterinária da Prefeitura, Calinca Bueno Levatti, as cirurgias “serão realizadas em uma Unidade Móvel de Esterilização, que possui uma equipe de médicos veterinários e auxiliares, que são contratados através do Governo do Estado”.

A última ação do CastraPet no município ocorreu em 2021 , quando foram ofertadas 484 vagas e registrou-se 497 animais cadastrados; também em 2024, com 108 vagas ofertadas e 113 animais cadastrados. E, este ano, a oferta é de 135 vagas que devem ser preenchidas rapidamente levando em conta a procura dos anos anteriores.

CastraPet – Este Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos no Paraná, tem o objetivo de enfrentar os desafios decorrentes do aumento descontrolado da população de animais domésticos.

A médica veterinária Calinca disse que os tutores dos animais “devem permanecer no local durante o procedimento da castração” e o animal é entregue ao seu responsável logo após o processo cirúrgico. Também acrescentou que “as orientações pré e pós-operatórias são entregues ao tutor no momento da inscrição e alguns medicamentos oferecidos também gratuitamente ao final da cirurgia”.

Quanto ao cadastro de espera, agendamento de horários, sobre protetores independentes, Organização da Sociedade Civil (OSC) e Organização Não-Governamental (ONG), os interessados podem obter mais informações nos dias de inscrição.