CastraPet atende animais em S.A.P.

Parceria entre Governo estadual e prefeitura

Contando com o apoio do Deputado Estadual Cobra Repórter (PSD), Santo Antônio da Platina recebeu uma Unidade Móvel do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná) .É promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), com apoio das prefeituras e busca o controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses.

O Projeto Bem-Estar Animal, com a unidade CastraPet, aconteceu na quadra da Igreja Matriz (central) da Paróquia Santo Antônio de Pádua iniciando por volta das 8h e se estendendo até próximo das 15horas.

Foram avaliados na ocasião 141 animais. Deste número, 5 dispensados e a equipe realizou 136 castrações, sendo 56 cães e 80 gatos.

A Médica Veterinária da Vigilância Sanitária, Calinca Bueno Levatti, agradeceu a todos que, direta e indiretamente se envolveram para que o evento tivesse o êxito que se esperava. Foram em torno de 30 dias de muito trabalho da equipe para que o evento se realizasse no Município. Os donos dos animais tiveram três dias para fazerem as inscrições e, mais uma vez, a campanha foi bem recebida pela população.

A iniciativa contou com a parceria de atiradores do Tiro de Guerra 05-004 e dos Agentes de Combate às Endemias. A equipe de profissionais envolvidos diretamente no processo de castração, desde a triagem, foi composta por 11 veterinários e 7 técnicos de apoio.

O Programa CastraPet abrange tanto cães quanto gatos, incluindo machos e fêmeas, com o objetivo de enfrentar os desafios decorrentes do aumento descontrolado da população de animais domésticos. O Prefeito Gil Martins na ocasião da presença da Unidade CastraPet no município, estava cumprindo agenda de trabalho em Curitiba, mesmo assim deixou uma mensagem agradecendo ao Deputado Cobra pela parceria e por ter conseguido com que esta unidade estivesse em Santo Antônio da Platina. Representou o executivo na ocasião o Secretário Municipal de Gestão, Tobias Almeida e outros secretários e diretores da gestão, como Tânia Bardal. Presença também de vereadores.

Depoimentos

Elisangela Lopes, moradora do Bairro Aparecidinho 3, estava com sua cachorrinha Nina de pouco mais de 1 ano de vida que ela resgatou de uma situação de maus tratos. “Uma cirurgia desta tem um valor alto para as condições de muita gente, então vale a pena estar aqui e aproveitar esta oportunidade que a Prefeitura nos oferece”, disse ela que estava acompanhada do filho Thiago Neto. Alex, morador da Vila Sete, estava com a gatinha Bulma, de 5 meses. Para ele “a iniciativa é boa e ajuda muita gente”.

Reginaldo Reis, que é coordenador da empresa Castramóvel PetMogi disse que a unidade móvel (ônibus) tem câmeras, monitor cárdico, respirador mecânico, máquina de oxigênio, cilindro reserva.

Nesta iniciativa foram envolvidos quatro cirurgiões em ação e um na emergência. Os animais passaram por triagem, limpeza geral, pré-anestésico, cirurgia, um tempo em observação e os proprietários recebem a receita com os medicamentos.