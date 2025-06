CHURRASCARIA do Pedrão abre nesta NOITE de QUINTA

Picanha, costela, fraldinha, alcatra e muito mais

A Churrascaria do Pedrão abre às 18 horas desta quinta-feira, dia seis, na Av. Frei Guilherme Maia, 989, em Santo Antônio da Platina.

Com modernidade e a competência de sempre, foi reinaugurada a Churrascaria & Petiscaria Pedrão. Agora, com o comando de outra família, porém continuando sendo a melhor churrascaria do Norte Pioneiro.

Abertura de terça a sexta só jantar a partir das 18 horas.

Sábado e domingo almoço (com rodízio) e jantar.

É mantido o mesmo padrão de qualidade e atendimento.

Desde 1986, com rodízio de carnes de todos os tipos e gostos.

O empreendedor Márcio Iaros, respeitado no segmento de hortifruti há 28 anos, assumiu a icônica churrascaria com tudo, desde os colaboradores e a antiga equipe.

Alto padrão, qualidade e atendimento primorosos e a certeza de sabor inigualável