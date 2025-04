Dança: programação cultural de destaque

Atração no palco da Casa da Cultura

A Diretora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Francielle de Moraes Macedo Souza, informou que a Casa da Cultura está com uma programação diária de atividades movimentando aquele espaço e abrindo oportunidades, como é o desejo do prefeito Gil Martins.

Ela, que já foi vereadora, diz que a dança é sucesso na cidade.

São outros exemplos a fanfarra, dança gaúcha, aula de canto adulto, teatro, aula de canto infantil etc., que ocorrem durante a semana na Avenida Oliveira Motta, “totalmente gratuitos à população”, lembrou a diretora Fran, como é mais conhecida.

Paralelamente a esta programação fixa, a direção faz parcerias com entidades públicas, com setores privados para incentivar e movimentar o setor cultural no município.

Recentemente aconteceu uma concorrida atração, gratuita, que atraiu grande público, entre adultos e adolescentes/jovens que prestigiaram as apresentações do Studio Arte em Dança e do Espaço Mover Escola de Dança.

Foram 13 coreografias apresentadas com vestimentas muito bem elaboradas e desempenho individual e coletivo de alto nível: Paysant, No Ritmo da Magia, Princesa Florine, Nikyia, Medora, Por onde andam as horas?, Dom Quixote, Lollypop, Brincando de Picadeiro, Capitu, Até o fim, Tamill, Esse cara sou eu, United Cheers, É Carimbó, É do Pará.

Algumas bailarinas envolvidas são: Alice Akemi, Mariana Luna, Isabela Villas, Isabella Bardal, Manuela Bardal, Maria Clara, Maria Vitória, Pérola e Helena.

Entre outros integrantes, destaque também para Luiz Guilherme Godoi Dolce que, inclusive, ganhou recentemente Curso Summer de duas semanas na Alemanha; e ainda Mariana Pupa Dolce, que ganhou como bailarina revelação da noite.

Maria Eduarda Bufalari, da escola de dança Espaço Mover, ressaltou a importância da parceria com o governo municipal e a Casa da Cultura, que abriu as portas para acolher as escolas de danças e oferecer ao público, dia 9, um evento de alto nível.

Fotos: Sheila Siqueira