Denise STOKLOS emociona público

Com espetáculo vibrante e encontro com fãs

A renomada atriz paranaense Denise Stoklos (nasceu em Irati) encantou o público de Santo Antônio da Platina em apresentação recente no auditório do SESI. Com sua reconhecida expressividade e presença cênica, lotou o espaço e foi aplaudida de pé ao final do espetáculo.

Conhecida internacionalmente por sua linguagem própria de teatro essencial — que mistura mímica, dança, interpretação e crítica social —, a artista demonstrou energia e entrega em cena. Aos gritos de admiração do público, ela cantou, dançou, fez caretas, mímicas e até deitou no chão do palco, numa das performances mais marcantes da noite. Em um dos momentos mais inusitados, chegou a encostar a língua no tablado, arrancando reações emocionadas e surpresas da plateia.

Após o espetáculo, Denise recebeu com simpatia e alegria os fãs no camarim. Entre os visitantes estavam Sheila Siqueira, produtora do grupo de teatro local MUSICALIN e repórter-fotográfica Master do Npdiario, e também o diretor e dramaturgo Fábio Donato, da cidade de Ourinhos(SP).

Durante a conversa, Denise elogiou a cidade de Santo Antônio da Platina pela valorização da cultura e destacou a importância de manter o teatro vivo em municípios do interior. “Ter teatro em uma cidade é um sinal de saúde cultural e sensibilidade da população”, afirmou.