É grave a situação de servidor da prefeitura de S. A. da PLATINA

Zé Roberto Motorista da Saúde permanece na UTI do Regional

O servidor público José Roberto (fotos) desde terça-feira sofre com um problema de saúde. Neste momento o estado é grave (Pancreatite Aguda) e requer cuidados, estando internado na UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

É monitorado, medicado e recebe todos os cuidados necessários para que se recupere.

Conhecido como Zé Roberto Motorista da Saúde, tem 53 anos, e faz a linha de Curitiba junto com o Décio há 12 anos

A esposa, Gleice, informou na tarde desta sexta-feira, dia 23, que alertou sobre a inflamação (pancreatite) que está no auge, ou seja, o momento é crítico e por enquanto não houve melhora significativa, estão fazendo de tudo para que melhore! É um quadro grave sim, isso não pode ser descartado”, afirmou.

Ela adicionou, porém, que “está sendo assistido 24 horas por dia por uma equipe muito bem capacitada e sendo medicado para conter essa inflamação”.

Ela, familiares e amigos pedem orações.