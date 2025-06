MAIS professoras à REDE MUNICIPAL

foram empossadas pelo Prefeito Gil Martins, na manhã desta segunda-feira, 2 de junho, seis novas servidoras para atuarem na área de Educação. Com as presenças do Assessor Jurídico, Adilson Anacleto; do Diretor do Departamento Municipal de Recursos Humanos, Maurício Júnior; e da Secretária Municipal de Educação e Esporte, Lucimara Ildefonso, f