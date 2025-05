Equipe mantém asfalto no centro

Neste fim de semana na Cidade Joia

Entre 14 e 15h30m desta sexta-feira, dia 21, sob um sol forte, com temperatura de 32 graus e sensação térmica de 35, a equipe de manutenção de asfalto da Prefeitura estava na esquina das Ruas Barão do Rio Branco com a 19 de Dezembro.

Fazia um importante trabalho, atendendo reivindicação de moradores das proximidades e de vários motoristas que trafegam pelo local e vinham reclamando que os carros raspavam a frente quando tinham que passar por causa de um defeito do asfalto.

A Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, responsável pelos serviços, tem estado presente em muitas frentes de trabalho. Na parte da manhã, da sexta-feira, esteve na Rua Coronel Capucho, em frente ao portão do Colégio Estadual Rio Branco, fazendo a manutenção de parte do asfalto e colocando uma lombada já que muitos estudantes que saem do estabelecimento de ensino precisam cruzar a rua e há um grande volume de veículos nas imediações.

O Prefeito Gil Martins deixou bem claro desde o início do mandato que “a voz da população precisa ser ouvida porque transmite a real situação das melhorias a serem atendidas pela administração”.