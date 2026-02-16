Espetáculo à LUZ DE velas garante emoção

Música na Casa da Cultura Platinense e no CAT em Jacarezinho

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, promove no dia 27 de março um espetáculo que promete encantar o público ao unir música, emoção e uma atmosfera visualmente marcante. O evento será realizado na Casa da Cultura Platinense, a partir das 19h30, em um cenário iluminado por centenas de velas.

O concerto convida o público a vivenciar uma experiência sensorial única. O brilho suave das chamas, estrategicamente distribuídas pelo espaço, cria um ambiente acolhedor, intimista e mágico. Em meio a esse cenário, músicos e instrumentos compõem uma ambientação próxima e envolvente, conduzindo os espectadores a uma verdadeira imersão artística.

Com duração de 60 minutos, o espetáculo apresenta grandes duetos consagrados da carreira do tenor Andrea Bocelli, celebrando a força da música clássica contemporânea e sua capacidade de despertar sentimentos profundos. No palco estarão os artistas Etcheverry Santi Rebelatto (tenor) e Keidma Juliana (soprano), responsáveis por interpretar o repertório que promete emocionar o público do início ao fim.

A abertura das portas ocorre 45 minutos antes do início, e não será permitida a entrada após o fechamento. O evento é indicado para maiores de seis anos, sendo que menores de 16 devem estar acompanhados por um adulto. O local é acessível para cadeirantes, e os assentos não são marcados, com ocupação por ordem de chegada.

De acordo com a administração municipal, liderada pelo prefeito Gil Martins, o espetáculo reforça o compromisso com a valorização cultural da cidade. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, comandada por Diego Vieira, e da Diretoria Interina de Cultura, sob responsabilidade de Israel Junior.

Em Jacarezinho, o Starlight Concert – Queen & Coldplay e será no Teatro CAT -(Conjunto Amadores de Teatro) com início às 19 horas.

Sob um céu de velas, deixe-se levar pelos maiores sucessos de Queen e Coldplay, em versões instrumentais que vão tocar a sua alma.

Ingressos

Inteira: R$ 110,00 (+ R$ 11,00 de taxa), em até 12x de R$ 12,51

Meia-entrada: R$ 55,00 (+ R$ 5,50 de taxa), em até 12x de R$ 6,26

Ingresso solidário + 1 kg de alimento: R$ 70,00 (+ R$ 7,00 de taxa), em até 12x de R$ 7,96

O evento promete ser uma noite especial para sentir, ouvir e se emocionar, unindo arte, sensibilidade e um espetáculo visual que transforma a música em uma experiência memorável.