EXTINPEL festeja 25 anos com gratidão e homenagens (assista)

Em Santo Antônio da Platina

A Extinpel celebrou seus 25 anos de atuação com um evento especial no fim de semana, reunindo colaboradores, parceiros, clientes e familiares para uma comemoração, gratidão e emoção. A iniciativa marcou as Bodas de Prata da empresa, que ao longo de sua trajetória conquistou reconhecimento e parcerias sólidas no mercado e também fora dele.

Iniciou com missa na nova sede celebrada pelo padre José Antônio Pereira de Campos , seguida de visita técnica.

A Extinpel Indústria de Extintores, uma das líderes do setor na América Latina, está localizada na PR-439, Santo Antônio da Platina, no sentido Ribeirão do Pinhal (curva da fazenda Santa Rita).

O local conta com tecnologia de ponta, incluindo um grande investimento em energia renovável, assim como, uma cisterna para captação da água da chuva, que permite o reaproveitamento desse recurso natural em diversas atividades operacionais. Essa iniciativa não apenas reduz o consumo de água potável, mas também contribui para a preservação do meio ambiente, reforçando o compromisso da Extinpel com práticas sustentáveis e a responsabilidade social.

A nova sede maximizou e otimizou todo o processo produtivo, logístico, entre outros.

Atua na fabricação de extintores, é reconhecida como uma das cinco maiores fábricas de extintores da América Latina. Sua atuação se destaca pelo desenvolvimento contínuo em tecnologia e pela excelência na qualidade dos produtos. Investe constantemente em pesquisas e testes, garantindo que seus extintores, que são produzidos inteiramente dentro da empresa, atendam aos mais rigorosos padrões de eficiência e segurança.

A Extinpel não apenas se destaca pela inovação tecnológica, mas também pelo seu capital humano. Conta com uma equipe altamente capacitada e em constante desenvolvimento, oferecendo oportunidades significativas em todas as áreas de trabalho. A empresa também contribui para o desenvolvimento econômico da região, fomentando a geração de empregos e o crescimento local.

Ômega Banda Trio animou a festa no Espaço Luz de Lua, coroando um evento inesquecível.

Entre os destaques da noite esteve o sorteio de um carro 0 km, como parte de uma campanha promocional. A empresa ganhadora foi a Banderola Comercial Ltda, do estado de Sergipe, representada no evento por Marcos Oliveira de Carvalho e sua esposa, Givalda Mendes de Oliveira, que receberam simbolicamente a chave do veículo e conheceram as novas instalações da Extinpel.

Homenagens também fizeram parte da programação, com reconhecimento ao cliente e fornecedor mais antigos, simbolizando a confiança construída ao longo dos anos. As esposas dos sócios fundadores foram lembradas com carinho, por todo o apoio prestado ao longo da trajetória empresarial.

A diretoria da Extinpel é formada por Francisco Carlos Caldi, José Vicente Negreiros Cesar, Ronaldo Torregrossa Quiles e Francisco Carlos de Oliveira. Juntos, eles conduziram a empresa até essa data significativa e exemplar.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi o discurso do diretor Ricardo Hudson, que representou os colaboradores ao afirmar: “A Extinpel é muito mais que uma empresa, é uma verdadeira família”, recebendo aplausos dos presentes.

Outro ponto alto foi a homenagem ao colaborador Ademilson Ferreira, que completou 20 anos de dedicação à empresa. Sua história de comprometimento foi celebrada por colegas e direção.

Mais que uma festa, os 25 anos da Extinpel foram celebrados como um marco de união, trabalho e perseverança.

A empresa segue firme, pronta para novos desafios e conquistas.