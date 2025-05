Falece a Professora Dadaça aos 76 anos

Era de Família platinense

Maria das Graças de Souza Arantes (Dadaça) perdeu a vida nesta terça-feira, dia 12, em Porto Velho, Rondônia, onde residia.

Filha do Geraldo e Maria do Bazar, casada com Vorlei Arantes (também já falecido), todos de Santo Antônio da Platina.

Não resistiu a sequelas de poliomielite. Corpo será sepultado num cemitério porto-velhense nesta quarta-feira, dia 13.

Foi professora de Geografia, tinha 76 anos e deixou dois filhos e duas netas.