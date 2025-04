Velório em Santo Antônio e enterro em Abatiá

O empresário Shyrlei Gonçalves de Lima (fotos), proprietário da antiga confecção Ielrhys, faleceu depois de complicações pós-cirúrgicas.

Deixou a esposa Fátima Zava, duas filhas e dois netos.

O corpo esteve no velório da Funerária Platinense até 15 horas, com sepultamento na sequência no Cemitério Municipal de Abatiá.