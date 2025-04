Família de Shyrlei Gonçalves de Lima AGRADECE apoio

Falecido na semana passada

A família de Shyrlei Gonçalves de Lima, que faleceu na semana passada, expressou sua profunda gratidão a todos os amigos e familiares que ofereceram apoio e palavras de conforto durante este momento difícil. Em uma mensagem de agradecimento, Fátima Zava, viúva de Shyrlei, ressaltou a importância das mensagens de condolências e das demonstrações de afeto recebidas.

“Em nome da nossa família, gostaria de expressar nossa profunda gratidão a todos os amigos e familiares que, com suas palavras, gestos de carinho e apoio, nos confortaram durante este momento de grande dor pela perda de Shyrlei. As mensagens de condolências e as demonstrações de afeto foram essenciais para atravessarmos este período tão difícil. Cada gesto de solidariedade nos fortaleceu e nos trouxe paz”, disse Fátima.

A família agradece a todas as mensagens.