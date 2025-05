Farmácia Municipal CENTRAL ESTARÁ em um NOVO endereço

Atendimento à população será reforçado

A partir da próxima terça-feira, 6 de maio, a Farmácia Municipal Central estará atendendo em novo endereço, na Rua Nossa Senhora da Saúde, nº 100, em frente à empresa JK Artes Gráficas, no prédio do município que faz fundo com o Pronto Socorro (PS).

Atualmente, a farmácia funciona na Rua Marechal Floriano Peixoto, aproximadamente 300 metros da prefeitura, em imóvel alugado. A mudança visa ampliar a estrutura e melhorar o atendimento à população.

Horários especiais

Nesta sexta-feira, 2 de maio, a Farmácia Central atenderá das 8h às 20h50min, enquanto que outras duas farmácias estarão com horários diferenciados neste dia. A unidade da UBS da Vila Ribeiro atenderá das 8h às 16h. E a farmácia da UBS da Vila Santa Terezinha das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Atendimento na Platina

Nesta sexta, dia 2, a Farmácia da UBS do Povoado da Platina estava fechada, mas atenderá normalmente nos demais dias.

Fechamento temporário

Nesta sexta-feira, dia 5 de maio, a Farmácia Central na Rua Marechal Floriano estará fechada para a transferência de móveis e medicamentos ao novo endereço. Para garantir o atendimento à população, as farmácias das UBSs Vila Ribeiro (das 8h às 16h50min) e Santa Terezinha (8h às 12h – 13h às 16h50min) funcionarão normalmente nestes horários.

Reforço no atendimento

A Diretora do Departamento Municipal de Saúde, Camila Scatena, destacou que, na segunda-feira, dia 5, as Farmácias das UBSs Vila Ribeiro e Santa Terezinha terão reforço no atendimento para suprir a demanda de medicamentos da Farmácia Central, exceto medicamentos de alto custo do Estado, por ordem judicial ou de programas específicos. Essa medida visa garantir que a população não fique sem remédios enquanto a Farmácia Central estiver fechada por um dia.

A encarregada das Farmácias Municipais, Amanda Martinez Lyra informou que “o novo espaço permitirá uma estrutura física mais adequada para o armazenamento e organização dos medicamentos, que têm apresentado demanda cada vez maior. Com essa mudança, buscamos aprimorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados, garantindo mais eficiência, segurança e comodidade para todos”. E completou: “Contamos com a compreensão e colaboração de todos durante este processo de transição”.

Inauguração oficial

A inauguração do novo espaço da Farmácia Municipal Central acontecerá às 9h do dia 6 de maio. E o atendimento à população com entrega de medicamentos começa às 13h até às 20h50min. As farmácias das UBSs da Vila Ribeiro e Santa Terezinha funcionarão normalmente, das 8h às 16h50min, e a farmácia do Povoado da Platina, das 08h às 15h50min.

O prefeito Gil Martins desde o início de sua gestão tem falado constantemente que a Saúde Pública do Município precisa ter um olhar diferenciado, por isso, melhorias têm acontecido neste setor para atender melhor a população.