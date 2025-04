Feriado: HORÁRIO especial PARA o atendimento NA Sentinela/Dengue

Nestes dias 18 e 21 de abril

Devido a Semana Santa e o feriado nacional do dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, a Unidade Sentinela de Combate à Dengue estará atendendo nesta quinta-feira, dia 17, das sete às 21 horas, normalmente, com atendente, enfermeira e médico.

Na Sexta-feira Santa o expediente na Sentinela será das 8h às 12 horas. E, na segunda-feira, dia 21, das 8h às 17 horas.

A Diretora do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Tânia Bardal disse que “fora desses horários já determinados, a população pode procurar por assistência no Pronto Atendimento do Pronto Socorro (PS)”.