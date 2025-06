BEATRIZ NAIDE É A nova GATA da Semana

Estudante de Veterinária une paixão pelos animais e orgulho pela cidade

A jovem Beatriz Naide, de 18 anos, natural e moradora de Santo Antônio da Platina, é uma das candidatas ao título de Rainha Platinense 2025. Estudante de Medicina Veterinária no Centro Universitário de Ourinhos (UNIFIO), ela escolheu a profissão por paixão aos animais e pelo sonho de atuar na defesa do bem-estar animal.

Apaixonada por cavalos e adepta das cavalgadas, Beatriz também valoriza os momentos ao lado da família e do namorado, que, segundo ela, são sua base e principal fonte de motivação.

Com orgulho e entusiasmo, Beatriz abraça o desafio de representar sua cidade no concurso. Para ela, conquistar uma faixa no Rainha Platinense será uma grande realização pessoal, além de uma oportunidade de mostrar sua autenticidade e amor por Santo Antônio da Platina.