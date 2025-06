“GATA da Semana” tem 18 ANOS (vídeo)

Simpatia, autoestima e amor pela vida fazem a diferença no dia a dia

Com apenas 18 anos, Graziely Potockocki Souza já demonstra maturidade e alegria que inspiram. Moradora de Santo Antônio da Platina, ela está atualmente dedicada aos estudos e vive intensamente a beleza dos pequenos momentos.

Vaidosa, Graziely adora cuidar de si mesma. “Amo me arrumar, cuidar do meu cabelo, fazer minhas unhas e tirar muitas fotos e vídeos”, conta com entusiasmo. Essa paixão pela autoestima não se resume ao visual — reflete uma jovem confiante, que valoriza sua identidade e o bem-estar.

Exploradora por natureza, ela também adora conhecer novos lugares, passear e fazer novas amizades. Momentos em família são sagrados, e o sorriso é uma marca registrada. “Acredito que ser simpática e sorridente me ajuda a me desenvolver melhor”, afirma.

Jovem Gata da Semana é também candidata à Rainha da EFAPI 2025.