Gil Martins reforça alianças com Pedro Lupion em BRASÍLIA

E reivindica novas emendas para Santo Antônio da Platina

Nesta quarta-feira (21), durante a tradicional Marcha dos Prefeitos, o prefeito Gil Martins esteve em Brasília para uma agenda estratégica com o deputado federal Pedro Lupion. A visita reforça o alinhamento político e institucional entre a Prefeitura e o gabinete parlamentar, com o objetivo de garantir mais investimentos e fortalecer ações já em andamento no município.

O encontro foi marcado por um duplo propósito: agradecer pelas emendas parlamentares já destinadas ao município e reivindicar novos recursos para áreas prioritárias, como saúde, infraestrutura e educação. Gil Martins destacou o papel decisivo do deputado na viabilização de projetos importantes e reafirmou o compromisso de manter a parceria ativa.

Pedro Lupion, que tem atuação destacada no Congresso Nacional, reiterou o apoio à gestão de Gil Martins e garantiu que continuará trabalhando para atender às demandas de Santo Antônio da Platina.

“A relação com a Prefeitura tem sido produtiva e transparente. Estamos juntos por um município mais forte”, declarou o deputado.

MARCHA DOS PREFEITOS

A visita ocorreu durante a Marcha dos Prefeitos a Brasília, evento que reúne gestores municipais de todo o país em busca de diálogo com o governo federal e parlamentares. O momento é estratégico para apresentar demandas, buscar investimentos e garantir que os municípios tenham voz ativa nas decisões nacionais.