Ikigai reabre sua nova fase e reforça tradição musical em S.Antônio

Espaço que une loja e escola de música celebra reinauguração com programação especial

Após anos de dedicação à música e à arte em Santo Antônio da Platina, a conhecida EvoluSom e Arte inicia um novo capítulo em sua trajetória. Na manhã deste sábado, 2 de maio, o espaço será reinaugurado com uma nova identidade e passa a se chamar Ikigai — Instrumentos Musicais, Som, Iluminação e Acessórios.

Com sete anos de atuação como escola de música e quatro anos também como loja, a empresa se consolidou na cidade pelo trabalho voltado à formação musical e ao incentivo à cultura.

Agora, a mudança de nome marca uma evolução no conceito da loja, que busca oferecer uma experiência ainda mais moderna e acolhedora aos clientes.

Apesar da novidade, a tradição permanece: a Escola de Música EvoluSom e Arte continua funcionando normalmente no mesmo local, mantendo seu papel na formação de crianças, jovens e adultos.

A reinauguração acontece das 9h às 15h, na Rua Tiradentes, 529, no Centro, e contará com uma programação especial voltada ao público.

A abertura terá oração e bênção sacerdotal, seguida pelo início do atendimento e apresentação musical do saxofonista Silvanei. Ao longo do dia, o palco recebe ainda apresentações de Matheus Cavalcante, Fabio Lobo e Letícia Guidelli.

Além dos shows, os visitantes poderão desfrutar de um coffee break e conhecer de perto a nova proposta do espaço, que une produtos musicais, tecnologia em som e iluminação, e um ambiente pensado para aproximar ainda mais os clientes do universo artístico.

O nome “Ikigai”, de origem japonesa, significa “razão de viver” ou “propósito de vida”, conceito que reflete a missão dos proprietários Cláudia Caetano e José Mário. Há anos, o casal atua na cidade promovendo a música como ferramenta de transformação e expressão.

Aberto ao público, o evento de reinauguração promete reunir músicos, alunos, clientes e amigos para celebrar este novo momento, reforçando o compromisso com a arte e com a comunidade platinense.