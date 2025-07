Luisa Canziani anuncia R$ 3,8 milhões: vídeo

Verbas contemplam Saúde, Obras e fortalecem projetos da atual gestão

A semana começou com boas notícias para a gestão 2025/2028 de Santo Antônio da Platina. Na manhã desta segunda-feira (7), a deputada federal Luisa Canziani (PSD-PR) visitou o Npdiario, onde foi recepcionada pelo prefeito Gil Martins.

Durante a visita, a parlamentar anunciou a liberação de R$ 3,8 milhões para o município, distribuídos da seguinte forma:

R$ 1 milhão para o Hospital Nossa Senhora da Saúde

R$ 2 milhões para a Atenção Primária da Saúde

R$ 800 mil para o setor de Obras Urbanas e Rurais.

“O prefeito Gil esteve em meu gabinete em Brasília durante a Marcha dos Prefeitos e falou sobre a necessidade de avançar na Saúde pública do município. Hoje, posso anunciar que, a partir daquele encontro, esse recurso está garantido para Santo Antônio da Platina”, afirmou Canziani. A emenda, embora não impositiva, está à disposição da administração municipal para execução.

A visita da deputada foi prestigiada pelos vereadores Prof. Diego e Benito.

Em seus discursos, todos destacaram a atuação de Luisa Canziani, reconhecendo seu comprometimento com a região e o estilo de fazer política com seriedade, honestidade e resultados concretos — assim como o trabalho de seu pai, Alex Canziani.

O prefeito Gil Martins destacou a parceria com o Legislativo e o alinhamento com os vereadores, mencionando o esforço da gestão em modernizar a frota municipal:

“Recebemos um parque de máquinas em estado precário. Com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), conseguiremos novos equipamentos com apenas R$ 1,5 milhão de contrapartida. E, quando a deputada nos falou dos R$ 800 mil para obras, aceitamos de imediato — esse recurso será essencial para fortalecer a atuação da secretaria responsável”.

Reportagem: João Marcos Mattos, Rafaela Kemetz, Fábio Barboza e Valdir Souza

Projetos em destaque

O prefeito também comentou o andamento do projeto da Escola Agrícola, considerada a mais moderna do Paraná.

“Vi a maquete em 3D e fiquei entusiasmado. A previsão é que as obras comecem em janeiro de 2026. A unidade terá estrutura de ponta e poderá atender até 400 alunos em tempo integral”.

Outros avanços mencionados foram a futura Casa da Mulher, a Defensoria Pública, a construção da sede própria do Sesc Senac, entre outras conquistas que estão sendo estruturadas.

Na área da Saúde, Gil destacou a contratação de 18 novos médicos, que serão nomeados nas próximas semanas, além do reforço na equipe de enfermagem. Ele também apontou que, das 18h às 21h, há um aumento expressivo na demanda do Pronto-Socorro, e que, por isso, até quatro médicos estão atendendo nesse período. Após o atendimento, muitos pacientes seguem diretamente para a Farmácia Central, que também permanece aberta até as 21h para distribuição de medicamentos.

Representatividade em Brasília

Luisa Canziani finalizou sua visita reforçando o compromisso com a cidade:

“Tenho muito orgulho em representar Santo Antônio da Platina em Brasília. O município vive um momento positivo e sabemos que, nos bastidores, são os servidores que fazem tudo acontecer. Enquanto muitos fazem barulho, nós entregamos resultados. Santo Antônio é prioridade nas minhas emendas parlamentares.”

A deputada também destacou que, graças à sua articulação, a Secretaria Municipal de Educação será contemplada com dois ônibus escolares, que serão entregues em breve ao município.