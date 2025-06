Mais R$ 358 mil para sinalização em Santo Antônio da PLATINA

Melhorias no trânsito

No próximo dia 17, a empresa Tinpavi Indústria e Comércio de Tintas Ltda., de Tupã (SP), vencedora da licitação, iniciará os trabalhos de sinalização horizontal em Santo Antônio da Platina. A previsão inicial era para o dia 23 de junho, já que o município ocupava a oitava posição em uma lista de espera.

No entanto, por iniciativa do secretário municipal de Defesa Social — pasta que também abrange o Departamento de Trânsito — José Galdino (fotos) as atividades foram antecipadas.

“Quando estivemos em Curitiba, assinamos a ordem de serviço. Depois, conversamos com os proprietários da Tinpavi sobre a possibilidade de priorizar nosso município e, felizmente, isso se concretizou. Estamos muito satisfeitos”, afirmou Galdino, agradecendo ao prefeito Gil Martins pela confiança no trabalho.

A ordem de serviço foi assinada pelo vice-governador Darci Piana no início de maio, contemplando projetos de sinalização viária em 55 municípios paranaenses, entre eles: Bandeirantes, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina.

O valor licitado para Santo Antônio da Platina é de R$ 358.389,55. “E, para o ano que vem, o investimento previsto supera R$ 400 mil”, afirmou Galdino. O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) investirá R$ 14,7 milhões na sinalização viária dos 55 municípios, divididos em cinco lotes no Estado.

A intervenção inclui a instalação de placas de regulamentação, advertência e orientação, além da pintura de faixas de pedestres, marcações como “PARE”, demarcações de estacionamento, linhas de eixo das vias, faixas de retenção, entre outras sinalizações horizontais.

O prazo de execução é de 270 dias (nove meses) para a conclusão dos serviços em todas as cidades contempladas. Os trabalhos serão realizados por quatro empresas vencedoras da licitação. Os recursos, a fundo perdido, são provenientes do Fundo de Reequipamento do Trânsito (Funrestran).

Segundo o diretor do Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Giovanne Leite, não haverá qualquer alteração no projeto, que será executado integralmente, sem modificações. A fiscalização será feita pelo Detran/Curitiba, pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e pela Prefeitura.

Serviços previstos – Lote 5 (Santo Antônio da Platina)

O lote contempla, entre outros itens:

Faixas de sinalização horizontal com tinta resina acrílica à base de solvente;

Faixas de sinalização horizontal com termoplástico por aspersão (espessura de 1,5 mm);

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão (espessura de 3 mm);

Pintura de faixas com plástico a frio bicomponente (resina metacrílica, espessura de 1,5 mm);

Pintura de faixas com plástico a frio tricomponente (espessura de 0,6 mm);

Instalação de tachões refletivos monodirecionais e bidirecionais;

Fresagem de pavimento asfáltico (espessura de até 5 cm), com remoção do material fresado em até 10 km;

Remoção e recomposição de placas de sinalização;

Assentamento de postes simples de aço (diâmetro de 2”), incluindo abertura de furo, fundação e recomposição do piso (sem encargos adicionais).