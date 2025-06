Monte Real promove 1º ‘Arraiá do Campo’

Reunirá escolas com comidas típicas, brincadeiras e apresentações

As escolas Estaduais e Municipais do bairro Monte Real estão unidas para realizar a primeira edição do Arraiá do Campo, uma grande festa junina comunitária marcada para o dia 6 de julho (domingo), a partir das 15h, em frente ao Colégio Estadual Monte Real.

O evento reúne, pela primeira vez, a parceria entre o Colégio Estadual Monte Real, a Escola Municipal Ivonice e o CMEI Monte Real, com o objetivo de fortalecer os laços da comunidade e valorizar a cultura popular por meio de uma tarde festiva e cheia de atrações para todas as idades.

Entre as atividades programadas estão:

Parque com brinquedos

Comidas típicas

Venda de frango assado

Show de talentos

Concurso do berrante

Apresentações artísticas

Pescaria

E muita animação

A festa é aberta ao público, e a presença das famílias, amigos e moradores da região é mais do que bem-vinda. Será uma oportunidade especial de integração entre as escolas e a comunidade, com diversão garantida para crianças e adultos.

A organização é assinada pelas diretoras Flavia Baptista, Bruna Zava e Daniele M. Zanette, que convidam a todos para prestigiar e celebrar juntos essa grande festa típica.