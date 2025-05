Morre homem que trouxe imagem de Cristo para morro

Sepultamento às 10h30m deste domingo

Motorista aposentado, João Batista de Oliveira (foto e vídeo) faleceu neste sábado, dia 22, aos 72 anos.

Cardiopata, não resistiu.

O velório foi na Funerária Santo Antônio e o enterro às 10h30m deste domingo, dia 23, no Cemitério Parque das Oliveiras.

Deixou a esposa, Nair, duas filhas Taina e Taciane, e um neto.

Sogro do Policial Militar Gilmar Prado, foi ele quem trouxe a estátua de 4, 5 toneladas que está no alto do Morro do Bim, ponto turístico de Santo Antônio da Platina.

Valdir Domingos de Souza foi um dos principais voluntários que o ajudou