Morro do Bim: Mil Mudas pelo Meio Ambiente

Dentro da programação do “Junho Verde”

Nesa quinta-feira, dia 12 de junho, acontece o plantio de 1.000 mudas de árvores no Morro do Bim, próximo às antenas, com início às 9 horas. O Diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente, José Ricardo Arruda, informou que estão em parceria com esta iniciativa da Prefeitura, o Ministério Público do Paraná (MPPR), Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Apla), Instituto Água e Terra (IAT) e o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico (COMMASB). A área do plantio está toda preparada.

A Secretaria Municipal de Educação, através da 1ª Coordenadora da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Érica Vieira, informou que 134 estudantes estão para participar da ação envolvendo a Escola Estadual Santa Terezinha, o Colégio Estadual Cívico-Militar Edith de Souza Prazo de Oliveira, Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier e a Escola Municipal Pedro Claro de Oliveira. Também estão previstas participações de representantes das secretarias, servidores e população em geral.

Esta iniciativa da gestão do Prefeito Gil Martins de incentivar o plantio de árvores, ou arborização é um processo mais do que necessário para restaurar o tão degradado meio ambiente, consequentemente, melhora-se a qualidade do ar e ascensão da biodiversidade.

A ação em evidência faz parte da campanha Junho Verde, com o intuito de sensibilizar a sociedade em geral sobre a importância da preservação ambiental e da ação de práticas sustentáveis.