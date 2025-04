Dezesseis coreografias

Foi exibida Mostra de Dança na Casa da Cultura no fim de semana. Com um público de aproximadamente 600 pessoas, bailarinos apresentaram 16 coreografias premiadas em festivais no estado de São Paulo, sendo 12 do Studio Arte em Dança e quatro do Espaço Mover. Entre os estilos exibiram obras de variação de repertório, jazz, estilo livre e dança do ventre.

Iris Mantovani e Pâmela Facco se emocionaram com a homenagem que a diretoria da Cultura fez a elas. Com dedicatória dos familiares, alunos e seus pais, as sócias ficaram agradecidas pelo reconhecimento do trabalho realizado na cidade.

“É inenarrável o sentimento de ver cada familiar, cada aluno e principalmente cada pai e mãe de aluno ali nos homenageando. Cuidamos dos bailarinos como se fossem nossos filhos e amamos cada um deles. Agradecemos a todos por confiarem em nosso trabalho e acreditarem que a dança pode transformar vidas”, disse Pâmela.

A fotógrafa Sheila Siqueira registrou os momentos. Ela que é apaixonada pela arte, fez questão de eternizar as coreografias, bem como a presença do público, produzindo belas recordações.

Franciele e Nancy, da Cultura, também deram apoio e incentivo.