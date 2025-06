Nany People faz show neste domingo(vídeo)

“Vem Rir Para Não Chorar” em Santo Antônio da Platina

Neste domingo, dia 15, a partir das 20h30, a Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina recebe o espetáculo “Vem Rir para Não Chorar”, com Bruninho Mano e Nany People. A produção é assinada pela W2 Eventos.

Voltado para o público a partir de 12 anos, o show promete muitas risadas com piadas do dia a dia, imitações, paródias e interação com a plateia.

Bruninho Mano, humorista paulista, é conhecido pelo seu trabalho no stand-up comedy e já se apresentou em palcos consagrados de todo o Brasil. Também marcou presença em diversos programas de televisão e soma mais de 20 milhões de visualizações com seus vídeos nas redes sociais.

Nany People, atriz, comediante e cantora mineira, é uma das figuras mais queridas da TV brasileira. Começou sua trajetória em São Paulo, onde estudou artes cênicas no Teatro Escola Macunaíma. Ganhou destaque em programas como “Hebe” (1986) e “A Praça é Nossa” (1987). Em 1997, ganhou projeção nacional ao atuar como repórter no “Novo Comando da Madrugada”, de Goulart de Andrade (Rede Manchete).

Com carreira diversificada, participou de filmes como Cama de Gato (1998) e Acredite, um Espírito Baixou em Mim (2001), contracenando com grandes nomes como Marília Pêra e Arlete Salles. Esteve também em realities como A Fazenda, na Record TV, e foi jurada em programas como Cante se Puder (SBT) e Caldeirola (Globo). Em 2018, integrou o elenco da novela O Sétimo Guardião, na TV Globo, interpretando a personagem Marcos Paulo, uma química transexual. Em 2019, participou do talent show Popstar, também na Globo. Em 2020, passou a fazer parte do quadro Dez ou Mil, no Programa do Ratinho.

Carismática e com uma longa trajetória nos palcos e na televisão, Nany promete arrancar boas risadas do público com histórias marcantes de sua vida e carreira.

Compre ingresso aqui:

https://tickfy.com.br/comprar/8/bruninho-mano-convida-nany-people