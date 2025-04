Nesta quarta Caminhada de Conscientização sobre Autismo

Data remarcada diante da instabilidade do tempo

Devido às chuvas a Secretaria Municipal de Saúde transferiu para essa quarta-feira, dia 30, a Caminhada de Conscientização sobre o Autismo, com saída marcada para às 9 horas, defronte o prédio da Prefeitura e que tem todo o apoio do Prefeito Gil Martins.

A iniciativa terá a participação de escolas e outros setores públicos e privados do Município. De acordo com a Diretora do Departamento de Saúde, Camila Scatena, iniciativas como esta contribuem para diminuir o “preconceito e promover uma sociedade mais inclusiva para as pessoas autistas”.

O “Abril Azul” – dedicado à conscientização sobre o Autismo – é promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Comemorado mundialmente no dia 2 de abril, a Conscientização do Autismo traz três objetivos bem claros que são: aumentar a visibilidade do Transtorno do Espectro Autista (TEA).